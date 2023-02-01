Вашингтон, 1 февраля, 2023, 05:20 — ИА Регнум. Порядка половины американцев испытывают сильный дискомфорт при мысли о президентских амбициях Джо Байдена или Дональда Трампа. Всего не воодушевлены их намерением участвовать в выборах главы государства порядка двух третей жителей с правом голоса, следует из опроса, проведённого телеканалом NBC News.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и Дональд Трамп

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«Две трети избирателей говорят, что у них есть некоторые сомнения или они очень недовольны тем, что Байден или Трамп снова баллотируются в президенты», — заявили в эфире телеканала.

В связи с намерением Трампа возглавить Соединённые Штаты «очень некомфортно» чувствуют себя 52% избирателей, аналогичные ощущения в связи с президентскими амбициями Байдена испытывают 48%. О наличии сомнений по поводу этих кандидатур заявили 14% и 19% соответственно.

С энтузиазмом к намерениям Трампа и Байдена занять место главы государства относятся по 30% опрошенных. В исследовании принимала участие 1000 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, «секретным оружием» президента США Джозефа Байдена может стать его супруга Джилл Байден на предстоящих выборах американского лидера в 2024 году, ранее писало Bloomberg. Планы основаны на том, что она может обращаться от своего имени и от имени супруга к женской аудитории как учитель, мать, мачеха и бабушка.