Будапешт, 1 февраля, 2023, 03:08 — ИА Регнум. В ответ на оскорбительную критику премьер-министра Венгрии Виктора Орбана со стороны мэра Днепропетровска Бориса Филатова ему напомнили о том, что на Украине ставят памятники пособникам нацистов, которые убивали евреев и поляков. Выводы украинского политика назвал шовинистскими госсекретарь в ведомстве главы правительства Венгрии Янош Надь в своём видеообращении, опубликованном в соцсетях.

(сс) European People's Party Виктор Орбан

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Полемика разгорелась после того, как Орбан назвал часть территории Украины «ничейной землёй», а Филатов в ответ заявил, что Венгрию «ненавидят везде» и она стремится «угодить тиранам» в каждой мировой войне.

Янош Надь пояснил, что Орбан в своём высказывании имел в виду не всю Украину, а прифронтовые территории, и призвал украинского политика не судить, кого и где ненавидят в связи с субъективностью восприятия. Он также назвал проблематичным то, что мэр Днепропетровска «из ненависти делает шовинистические выводы».

«То, что Венгрия стремилась угодить тиранам — такое же искажение, как и остальные вспышки гнева. Думаю, что гражданину страны, чье название означает «у края», надо бы знать, как сложно и как рискованно балансировать на периферии великих держав и под их постоянным давлением», — прокомментировал слова Бориса Филатова госсекретарь в ведомстве главы правительства Венгрии.

Он подчеркнул, что в свою очередь не считает уместной установку на Украине памятников «лицам, во время Второй мировой войны сотрудничавшим с нацистами» и тем, кто «участвовал в истреблении еврейских и польских граждан».

Янош Надь также посоветовал мэру Днепропетровска быть скромнее, уважительнее высказываться о Венгрии и лучше знать историю.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава венгерского внешнеполитического ведомства и министр внешнеэкономических связей Петер Сийярто отказался комментировать грубые выпады мэра украинского Днепропетровска в адрес Виктора Орбана потому, что между ними существуют «интеллектуальная пропасть».