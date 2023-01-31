Лондон, 1 февраля, 2023, 01:55 — ИА Регнум. Итальянский полузащитник футболист Жоржиньо перешёл в лондонский «Арсенал». Об этом сообщается на сайте «Челси», за который он играл с 2018 года.

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31-летний хавбек известен своей фирменной техникой прыжков для пенальти. В «Челси» итальянец сыграл 213 матчей, забил 29 голов и отметился 9 результативными передачами.

В текущем сезоне Жоржиньо провел 18 матчей, в которых забил два гола и отдал два результативных паса.

За прыгуна-итальянца бразильского происхождения новый клуб заплатит 35 мнл евро.

Как сообщало ИА REGNUM, 24-летний атакующий полузащитник московского ЦСКА и сборной Колумбии по футболу Хорхе Карраскаль рассказал, почему остался в ЦСКА, когда большинство легионеров уезжало из России.