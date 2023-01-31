Вашингтон, 1 февраля, 2023, 00:42 — ИА Регнум. В Белом доме признали, что США занимались биологическими исследованиями совместно с Киевом. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

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Он утверждает, что работа биолабораторий на территории Украины была направлена исключительно на исследования «в сфере предотвращения пандемии».

«Не было оружия, лабораторий по разработке биологического оружия. США не вели военно-биологических разработок на Украине», — сказал журналистам Кирби.

Он отметил, что сейчас лаборатории уже не работают, их деятельность прекратили с соблюдением всех мер предосторожности.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине были обнаружены десятки лабораторий США, в том числе там проводили эксперименты с возбудителями смертельных заболеваний, заявлял в июне 2022 года секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Фактически разработки несли миру биологические угрозы, отмечал он. Теперь украинских военных биологов вывозят в США, Канаду и страны Евросоюза.