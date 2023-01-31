В Новосибирске бывший сотрудник МЧС вынес соседку на руках из огня

Новосибирск, , 23:22 — REGNUM Спас жизнь 90-летней пенсионерке бывший сотрудник пожарной части Новосибирска Андрей Потапенко. Узнав, что горит соседний дом, он вынес потерявшую сознание пожилую женщину из задымлённого здания на руках, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар [Иван Шилов © ИА REGNUM]

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Экс-сотрудник МЧС провёл спасательные мероприятия, и пенсионерка начала дышать. Перед тем, как проникнуть в горящее здание, он был вынужден вскрывать запертую дверь.

«В доме всё было в дыму, а дверь закрыта на замок. Вскрыл дверь топором, зашел внутрь, на полу в коридоре обнаружил бабушку. Вынес её на улицу и освободил дыхательные пути. К счастью, задышала», — рассказал Андрей Потапенко.

Мужчина знал, что в доме проживает женщина в возрасте 90 лет. Когда ему сообщили о пожаре, он находился в своём доме по соседству.

Огонь в здании оперативно потушили прибывшие пожарные. Женщине оказывают медицинскую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2022 года 23-летний мужчина спас пожилую жительницу села Шелехово в Иркутской области из горящего дома.