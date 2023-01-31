В Wildberries ответили на обвинения о взимании с покупателей платы за доставку бракованных товаров

Москва, , 22:42 — REGNUM Распространившуюся в телеграм-каналах информацию о необходимости платить за бракованные товары, купленные через маркетплейс Wildberries, опровергли в компании. В её пресс-службе утверждают, что с покупателей не требуют деньги за доставку в случае, если товар пришёл некачественный.

Wildberries. Пункт выдачи

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Ранее в Telegram была распространена информация о том, что изменения в работе онлайн-ритейлера привели к списыванию средств со счетов покупателей, в том числе в тех случаях, когда товар оказался бракованным. Там заверили, что деньги вернут после того, как будет проверено, действительно ли прислана некачественная вещь, и тогда продавец сам оплатит её транспортировку. Пока этот механизм тестируется, пояснили в компании.

«В целом для покупателей внешних существенных изменений не ожидается: в случае брака товара стоимость обратной доставки будет компенсироваться продавцом. Если продавец допустит нарушение, то покупатель может написать обращение в службу поддержки», — заверили в пресс-службе Wildberries.

Там также подчеркнули, что для большинства покупателей возврат товаров остаётся бесплатным. Ответственность за пересылку брака на работающих с маркетплейсом продавцов возложили в рамках программы ответственных покупок. Она работает на Wildberries ещё с 2021 года и привела к снижению объема брака на площадке на 30% в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Wildberries отметили рост числа обращений продавцов из-за мошенничеств с их личными кабинетами и посоветовали ограничивать доступ к аккаунту, не давая его посторонним людям. Преступники, заявили в компании, играют на востребованности услуг аналитиков в маркетплейсах.