Вашингтон, 31 января, 2023, 21:44 — ИА Регнум. Решение Москвы заблокировать инспекции с американской стороны нарушает условия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на доклад Госдепартамента США.

Mid.ru Замминистр иностранных дел Сергей Рябков

В документе говорится, что представителям США сложно проверять количество боеголовок, развёрнутых Россией в рамках соглашения.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял о готовности России к тому, что после 2026 года с США не будет никакого договора по контролю над вооружениями. Развал ДСНВ вызовет у Москвы глубокое сожаление, но пытаться насильно удерживать в нём США Кремль не станет, сказал Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, представители комитетов по иностранным делам, по делам вооружённых сил и постоянного комитета по разведке Майкл Маккол, Майк Роджерс и Майкл Тернер потребовали во внеочередном порядке установить, соблюдает ли Россия обязательства по договору СНВ.

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