Москва, 31 января, 2023, 21:19 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) просит главу Минобороны Сергея Шойгу проинформировать парламентариев о текущей ситуации с отсрочками от мобилизации для многодетных отцов с тремя детьми, передает корреспондент ИА REGNUM 31 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

Останина обратила внимание министра на то, что в комитет продолжают поступать многочисленные обращения граждан, касающиеся отказа военных комиссариатов руководствоваться нормами, предусмотренными Указанием ГШВС РФ от 4 октября 2022 года № 315/2/3658 «О предоставлении гражданам, пребывающим в запасе ВС РФ, отсрочек от призыва на военную службу по мобилизации».

«Граждане указывают, что военкоматы продолжают либо отрицать наличие такого Указания и руководствуются только перечнем отсрочек, указанным в части 1 статьи 17 федерального закона от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», либо ссылаются на отмену 21 декабря 2022 года Указания ГШВС РФ от 4 октября 2022 года № 315/2/3658», — говорится в письме Шойгу (имеется в распоряжении ИА REGNUM).

В связи с этим Останина просит главу Минобороны «во избежание неоправданного повышения социального недовольства дать поручение проинформировать комитет: действует ли Указание ГШВС РФ от 4 октября 2022 года № 315/2/3658 «О предоставлении гражданам, пребывающим в запасе ВС РФ, отсрочек от призыва на военную службу по мобилизации».

Также она просит проинформировать, «уведомлены ли военные комиссариаты о необходимости применения Указания ГШВС РФ от 4 октября 2022 года № 315/2/3658».

«Буду признательна, если Вы сочтете возможным проинформировать меня о принятых решениях», — отмечается в документе.

Директива о предоставлении гражданам, пребывающим в запасе ВС РФ, отсрочек от призыва на военную службу по мобилизации, в том числе имеющим трёх детей, продолжает действовать сообщил ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») со ссылкой на Минобороны.