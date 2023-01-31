Путин поручил включить в программу вузов модуль по основам российской государственности

Москва, , 19:28 — REGNUM В России к 1 августа 2023 года разработают и включат в образовательные программы вузов курс «Основы российской государственности». Соответствующее поручение президента России Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ответственность за исполнение данного поручения возложена на министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова.

Кроме этого, ведомству до 1 марта необходимо представить предложения об учреждении именной стипендии для студентов вузов, проявивших активную гражданскую позицию и участвующих в общественно полезной деятельности, направленной на развитие гражданских инициатив.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Путин поручил до 1 сентября разработать курс для вузов «Обучение служением».

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