Москва, 31 января, 2023, 18:33 — ИА Регнум. Правительству России предстоит разработать комплексную программу по профилактике негативных социальных явлений в молодёжной среде. Соответствующее поручение президента Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В документе говорится, что правительству России совместно с администрацией президента необходимо разработать комплексную программу, в том числе предусматривающую участие наставников, благотворительных, добровольческих организаций в профилактической работе с несовершеннолетними, которые совершили преступления небольшой или средней тяжести.

Срок исполнения поручения обозначен до 1 марта 2023 года. Ответственными назначены председатель правительства России Михаил Мишустин и глава администрации президента Антон Вайно.

Ранее Путин также поручил правительству расширить полномочия Росмолодежи.

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