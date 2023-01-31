Москва, 31 января, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Программы наставничества с участием Героев России и участников специальной военной операции будут разработаны в России. Это следует из перечня поручений президента Владимира Путина правительству, опубликованного на сайте Кремля.

Илья Питалев/РИА Новости Участники военно-патриотического движения «Молодая Гвардия — Юнармия»

Правительство привлечёт к разработке программ Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи.

«Разработать и реализовать программы наставничества, обеспечить проведение мероприятий с привлечением Героев РФ и участников специальной военной операции», — говорится в поручении, срок доклада по которому — до 1 июня 2023 года.

Другое поручение главы государства касается развития сети туристических маршрутов для детей и молодёжи. Соответствующие предложения должны быть представлены до 1 июля.

Программы Общероссийского движения детей и молодёжи будут реализованы на базе одного из оздоровительных лагерей в каждом из регионов.