Москва, 31 января, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Законопроект, которым предлагается наделить российские регионы полномочием по установлению порядка упразднения особо охраняемых природных территорий регионального значения, а также изменению их границ, внес в Госдуму депутат Виктор Пинский («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 31 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Особо охраняемые территории

В сопроводительных материалах указано, что принятие законопроекта поспособствует эффективному развитию и оптимизации системы особо охраняемых природных территорий регионального значения, необходимость модернизации которой назрела уже давно.

Отмечается, что, поскольку особо охраняемые природные территории в соответствии с российским законодательством относятся к совместному ведению Российской Федерации и регионов, предлагается, чтобы последние принимали решения об упразднении особо охраняемых природных территорий регионального значения, а также изменении их границ только по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды.