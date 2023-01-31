ВСУ обстреляли из миномётов брянское село Ломаковка
Брянск, 31 января 2023, 17:25 — REGNUM Село Ломаковка в Стародубском муниципальном округе подверглось миномётному обстрелу со стороны ВСУ. Об этом губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил 31 января в своём телеграм-канале
«Удар украинские националисты нанесли по мирным, гражданским объектам», — подчеркнул глава региона.
Пострадавших нет. Обстрелом повреждены домовладения, памятник погибшим в Великой Отечественной войне и здание магазина. В селе частично нарушено электроснабжение, на месте работают экстренные и оперативные службы.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 января ВСУ пытались ударить ракетами по территории Унечского района Брянской области, атаку отразила система ПВО.
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