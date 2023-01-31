Москва, 31 января, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков призвал Украину отказаться от идеи бойкота Олимпийских игр 2024 года. Его слова приводит РИА Новости.

Павел Бедняков/РИА Новости Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков

По его словам, Олимпийского комитета России строго соответствует Олимпийской хартии

«Мы делаем все необходимое, чтобы миссия олимпийского движения действовала на территории России», — сказал он, добавив, что любая попытка бойкота никогда не приводила к успеху ту страну, которая призывала к этому.

Ранее возможное участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года под нейтральным флагом приветствовал президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Он также заявил о том, что возможный бойкот Олимпийских игр со стороны Национального олимпийского комитета Украины не соответствует миссии МОК.

Как сообщало, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что на Украине несколько лет нарушаются права закарпатских венгров, при этом Будапешт стремился к хорошим отношениям с Киевом.

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