Глава ОКР призвал Украину отказаться от идеи бойкота Олимпиады-2024
Глава ОКР Поздняков призвал НОК Украины отказаться от идеи бойкота Олимпийских игр — 2024
Москва, 31 января, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков призвал Украину отказаться от идеи бойкота Олимпийских игр 2024 года. Его слова приводит РИА Новости.
По его словам, Олимпийского комитета России строго соответствует Олимпийской хартии
«Мы делаем все необходимое, чтобы миссия олимпийского движения действовала на территории России», — сказал он, добавив, что любая попытка бойкота никогда не приводила к успеху ту страну, которая призывала к этому.
Ранее возможное участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года под нейтральным флагом приветствовал президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Он также заявил о том, что возможный бойкот Олимпийских игр со стороны Национального олимпийского комитета Украины не соответствует миссии МОК.
Как сообщало, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что на Украине несколько лет нарушаются права закарпатских венгров, при этом Будапешт стремился к хорошим отношениям с Киевом.
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