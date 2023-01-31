Пекин, 31 января, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Вашингтону придётся дорого заплатить за войну с Пекином. Об этом 31 января написал обозреватель китайской газеты «Хуаньцю шибао» Юань Сяоцунь.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Неважно, на военном уровне или в области науки и техники — действия США по подавлению Китая принесут им гораздо меньше, чем придётся заплатить», — отметил Юань Сяоцунь.

По его словам, чем больше США будут призывать к войне, тем больше Китай преисполнится решимости защищаться и укреплять оборону, а чем больше Вашингтон будет осаждать Пекин в области высоких технологий, тем выше будет его стремление к независимым инновациям и разработкам.

Также он отметил, что громкие слова американских военных о будущей войне с Китаем не стоит воспринимать как бред сумасшедших, поскольку они отражают истинные намерения США, армия которых ведет подготовку к возможному конфликту с КНР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, генерал ВВС США Майк Минихан в разосланной своим подчинённым служебной записке написал, что война с Китаем может начаться уже в 2025 году.

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