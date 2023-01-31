Москва, 31 января, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Подразделения группировки войск «Восток» ВС России нанесли огневое поражение противнику в районе Угледара, сообщили 31 января в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Угледар

В ведомстве в ходе брифинга рассказали об огневом поражении противника на южнодонецком направлении. Удар был нанесён по подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Угледара, а также 110-й бригады территориальной обороны возле населённого пункта Новополь ДНР.

Общие потери противника на данном направлении составили свыше 40 военнослужащих, проинформировали в Минобороны. Также ВСУ потеряли один танк, две бронированные машины и два пикапа.