Краснов рассказал Путину, сколько незаконно мобилизованных граждан вернулись домой

Москва, , 14:12 — REGNUM С сентября 2022 года российские прокуроры помогли вернуться домой девяти тысячам незаконно мобилизованных граждан, заявил 31 января на встрече с президентом Владимиром Путиным генеральный прокурор Игорь Краснов.

Президент РФ Владимир Путин и генеральный прокурор РФ Игорь Краснов (справа) во время встречи. © Михаил Климентьев/РИА Новости

Среди вернувшихся были граждане, которые не подлежали мобилизации по состоянию здоровья, отметил он.

Президент попросил Краснова «продолжить контроль за этим направлением».

Как сообщалось ранее, в декабре 2022 года Путин поручил сформировать рабочую группу по взаимодействию органов власти по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, ее возглавил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.