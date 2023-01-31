Москва, 31 января, 2023, 14:12 — ИА Регнум. С сентября 2022 года российские прокуроры помогли вернуться домой девяти тысячам незаконно мобилизованных граждан, заявил 31 января на встрече с президентом Владимиром Путиным генеральный прокурор Игорь Краснов.

Михаил Климентьев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и генеральный прокурор РФ Игорь Краснов (справа) во время встречи.

Среди вернувшихся были граждане, которые не подлежали мобилизации по состоянию здоровья, отметил он.

Президент попросил Краснова «продолжить контроль за этим направлением».

Как сообщалось ранее, в декабре 2022 года Путин поручил сформировать рабочую группу по взаимодействию органов власти по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, ее возглавил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.