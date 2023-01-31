ВС России берут под контроль трассу Часов Яр — Артёмовск
Донецк, 31 января 2023, 13:46 — REGNUM Российские военные берут под контроль автотрассу Часов Яр — Артёмовск, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
По его словам, трасса уже почти взята под контроль.
Он пояснил, что с переходом контроля над трассой к российским войскам Артёмовск попадает в окружение.
Ранее немецкое издание Bild сообщило о тяжёлой ситуации для ВСУ под Артёмовском. Журналист издания, работающий в зоне СВО, сообщил, что российская артиллерия наносит массированные удары по украинским позициям без перерыва.
«Мы в десяти километрах от российских войск. Все тридцать минут, что мы здесь, не прекращается артиллерийский огонь. Буквально каждые пять секунд, затем минута тишины и снова», — рассказал он в видеоролике.