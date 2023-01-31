Вашингтон, 31 января, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Пентагон ожидает роста конкуренции в Арктике по мере таяния льдов, в том числе со стороны России и Китая. Об этом 31 января сообщил генерал ВС США Дэн Хокансон в интервью изданию Military Times.

Павел Львов/РИА Новости Сухопутные и береговые войска Северного флота РФ на отработке боевых действий в условиях Арктики

По информации журналистов, национальная гвардия США провела ежегодные учения, направленные на подготовку к военной конфронтации в Арктике.

По словам генерала вооруженных сил США Дэна Хокансона, Пентагон ожидает увеличения конкуренции в данном регионе по мере таяния льдов, в том числе со стороны Китая и России, которые увеличивают свое военное присутствие.

«Если посмотреть на карту с Северного полюса, вы увидите, насколько близко расположены все эти страны», — приводит издание его слова.

Генерал также отметил, что повышение температуры и улучшение доступа к самым глубоким точкам только усилят конкуренцию.

Уточняется, что в Арктике также работают и союзники США, например, Норвегия. Эти страны Вашингтон будет обязан поддержать в случае конфронтации.

«Мы должны быть в состоянии отправиться туда, где может произойти этот потенциальный конфликт, нам нужно обеспечить присутствие армии США в данном регионе», — отметил Хокансон.

Как передавало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности РФ обсудил вопросы, связанные с внутренней повесткой и внешними границами континентального шельфа в Северном Ледовитом океане.