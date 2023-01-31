Вильнюс, 31 января, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Западным союзникам следует «переступить красную линию» и поставить ВСУ истребители и дальнобойные ракеты, заявил 31 января президент Литвы Гитанас Науседа.

Lrp.lt Гитанас Науседа

В интервью телеканалу LRT, он сказал, что «истребители, ракеты дальнего действия — это существенная военная помощь, и сейчас… необычайно важно, чтобы мы не промедлили, не опоздали».

По его словам, Запад уже не раз «стирал красные линии», например, когда речь шла о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза или отправке Киеву летального оружия.

Науседа заверил в продолжении оказывать ВСУ военную поддержку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство внешнеполитических ведомств Литвы, Латвии и Эстонии обратилось к властям Германии с призывом начать поставлять ВСУ танки Leopard.

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