Тверь, 31 января, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Итоги работ по формированию современной городской среды в 2022 году и задачи на 2023 год рассмотрели сегодня, 31 января, участники заседания правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя. Как сообщает пресс-служба правительства региона, благоустройство ведется по региональному проекту Тверской области «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Пресс-служба правительства Тверской области Заседание правительства Тверской области 31 января 2023 года

«Президент России Владимир Путин подчеркнул, что регионам необходимо активизировать формирование современной среды для жизни в городах, поселках и селах, — отметил Игорь Руденя. — Следует обеспечить синхронизацию данной работы с территориальным планированием, реализацией планов градостроительного и дорожного развития. Особое внимание нужно уделить активности муниципальных образований Тверской области и граждан в подготовке и реализации проектов. Важно мнение жителей о том, как должна быть обустроена среда в месте их постоянного проживания. Это касается как дворов, так и крупных общественных пространств».

Губернатор Тверской области подчеркнул: при благоустройстве необходимо сохранить историческую составляющую каждой территории, создать ее собственный культурный код.

В прошедшем году в Тверской области реализованы все запланированные проекты благоустройства в 38 муниципалитетах. Обустроены 71 общественная территория и 19 дворов. Завершены 4 проекта-победителя Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в городах Бежецк, Калязин, Нелидово и Ржев. Кроме того, в 20 муниципалитетах установлены детские игровые комплексы.

В 2022 году в 11 крупных муниципальных образованиях региона прошло открытое голосование жителей, в ходе которого определены проекты благоустройства на 2023 год. Объекты, которые поддержали большинство жителей, были включены в перечень работ на текущий год. Всего в этом году в план вошло 15 дворов и 75 общественных территорий в 38 муниципальных образованиях. Запланирована установка 22 детских игровых комплексов, благоустройство 11 парков, 9 скверов, 2 набережных и 8 площадей, создание нового облика 21 улицы и бульвара, обустройство 2 мемориалов и 2 спортивно-досуговых зон.

В 2023 году также планируется завершить реализацию 4 проектов-победителей всероссийского конкурса. В Вышнем Волочке — благоустройство «Городского сада», в Кашине — части набережной реки Кашинка, в Кимрах — пешеходной зоны по ул. Кирова, в Удомле — парковой зоны по ул. Венецианова. Ведется разработка проектно-сметной документации для реализации в 2023–2024 годах объектов-победителей конкурса в городах Лихославль, Красный Холм, Весьегонск, Старица, Торопец и Конаково.

С 15 апреля по 30 мая 2023 года будет вновь организовано рейтинговое онлайн-голосование для отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2024 году. Выбрать понравившиеся проекты смогут жители территорий-участников голосования.