Москва, 31 января, 2023, 13:31 — ИА Регнум. 83-летняя Елена Петровна (имя изменено) умерла в Москве в начале ноября. Но в НИИ радиотехники, где пенсионерка трудилась ведущим инженером, ее отсутствие заметили только спустя три месяца после смерти, сообщил источник ИА REGNUM в полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Смерть

Елена Петровна проработала в научно-исследовательском институте 56 лет, женщина была ведущим инженером и ветераном труда. В начале пандемии в 2020 году пожилого специалиста перевели на домашний формат работы, с тех пор женщина больше не появлялась в институте и о ней редко вспоминали.

Она вела уединённый образ жизни, родственников у неё не было. И когда Елена Петровна попала в больницу в начале сентября прошлого года, врачи позвонили её коллегам, чтобы те отвезли её домой. Тогда сотрудники института видели Елену Петровну последний раз. И даже по телефону с тех пор с ней никто не общался. В конце ноября тревогу забили соседи пожилой женщины, когда поняли, что она давно не выходила из квартиры. Они вызвали участкового, дверь никто не открывал и полицейским пришлось вскрыть квартиру, в одной из комнат они нашли тело старушки.

«В одной из комнат квартиры на 3-й Парковой улице было обнаружено тело 83-летней женщины. Давность наступления смерти — три недели. Со слов соседей погибшая проживала одна, вела замкнутый образ жизни, последний раз её видели около одного месяца назад», — сообщил источник ИА REGNUM в правоохранительных органах.

Но на работе о смерти ведущего инженера узнали спустя ещё два месяца. Когда её коллеги и начальство заподозрили неладное и стали звонить старушке, её телефон оказался недоступен. 28 января сотрудник института обратился в полицию с просьбой разыскать Елену Петровну, там ему и сообщили о судьбе пожилой женщины.