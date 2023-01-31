Бердянск, Запорожская область, 31 января, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Тайник с противопехотными минами и патронами различного калибра нашли полицейские в одном из гаражей в Бердянске. Об этом 31 января сообщило управление МВД по Запорожской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС. Энергодар

«В настоящее время устанавливается круг лиц, причастных к незаконному хранению обнаруженных боеприпасов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в заброшенном гараже найдены шесть противопехотных мин, 12 осколочно-фугасных зажигательных снарядов калибра 23 мм к зенитной установке, граната Ф-1, магазин натовского образца с 20 патронами калибра 5,56 мм, короб к пулемёту Калашникова со 100 патронами калибра 7,62 мм, а также флаги Евросоюза, Польши и Украины.

Обнаруженное изъято и направлено на экспертизу.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января в ЛНР обнаружен тайник с оружием, боеприпасами и взрывчаткой.