Пекин, 31 января, 2023, 11:56 — ИА Регнум. НАТО стремится создать ядерный плацдарм в Азии против России и Китая, призывая Южную Корею усилить обмен информацией по вопросам региональной безопасности. Об этом 31 января пишет китайское издание Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Отмечается, что цель генсека НАТО Йенса Столтенберга состоит в том, чтобы вовлечь Сеул в рамки сотрудничества с НАТО.

«Совместное использование ядерных вооружений — всего лишь предлог, с помощью которого хватка альянса в регионе усилится», — говорится в статье.

По мнению автора, брошенная Столтенбергом «ядерная приманка» станет для Южной Кореи фатальной, поскольку помимо прочего дестабилизирует и так напряженную ситуацию на Корейском полуострове.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Южной Кореи Юн Сук Ёль заявил, что власти страны не откликнулись на призыв Столтенберга «активизировать вопрос военной поддержки» киевского режима.

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