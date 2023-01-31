Москва, 31 января, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Санно-гусеничный поезд доставил на антарктическую станцию «Восток» фитотехкомплекс для выращивания арбузов и огурцов. Об этом, как сообщают «Известия», рассказал геофизик и магнитолог Арктического и антарктического НИИ Росгидромета Андрей Тепляков.

Артур Лебедев/РИА Новости Огурцы на ветке

Доставка оборудования, разработанного в Агрофизическом институте в Санкт-Петербурге, от прибрежной антарктической станции до станции «Восток» заняла около 50 часов.

Уточняется, что «бахчу» засеют в марте, а в мае ожидают первый урожай. В качестве образцов были отобраны российские и зарубежные сорта скороспелых арбузов.

Технология выращивания растений представляет собой светодиодное освещение, приближенное к солнечному спектру, и специально подобранный комплекс питательных составов. Это позволит плодам иметь те же вкусовые качества, что и плоды, выращенные в естественных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, учения нацгвардии США на севере Мичигана назвали подготовкой к военному противостоянию в Арктике.

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