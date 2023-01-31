Луганск, 31 января, 2023, 10:17 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли населенный пункт Стаханов в Луганской Народной Республике из РСЗО HIMARS, сообщили 31 января в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 09:03 (совпадает с мск) по н. п. Стаханов с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты)», — говорится в телеграм-канале представительства.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в МИД России назвали преднамеренный обстрел «действующих гражданских медучреждений и целенаправленное убийство мирных граждан» украинской армией в Новоайдаре ЛНР тяжким военным преступлением.

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