Бахмут, ДНР, 31 января, 2023, 10:01 — ИА Регнум. Уже полгода ожесточённые бои идут у Артёмовска, обстановка там — «сущий ад», заявил заместитель командира батальона «Свобода» в составе 4-й бригады оперативного назначения национальной гвардии Украины Владимир Назаренко в эфире телеканала «Рада».

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Боевая работа артиллерийской установки «Гиацинт» в зоне проведения специальной военной операции

По словам командира, его батальон «несёт огромные потери» в боях за Артёмовск (до 1924 года — Бахмут). При этом возникает вопрос, что это, как не масштабное наступление российских сил, об угрозе которого постоянно заявляют в Киеве?

«Уже пять-шесть месяцев под Бахмутом сущий ад. Враг постоянно атакует. Каждый день и каждый час — тяжелый перманентный бой», — сказал Назаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, врио главы ДНР Денис Пушилин ранее заявил о нехватке у ВСУ танков и некоторых видов боеприпасов.

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