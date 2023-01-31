Спецназ ВСУ предпринял ночную попытку прорыва в Запорожской области
Российские разведчики пресекли ночную попытку прорыва спецназа ВСУ в Запорожье
Мелитополь, 31 января, 2023, 09:51 — ИА Регнум. В Запорожской области российскими разведчиками была обнаружена и уничтожена группа спецназа ВСУ, которая предприняла ночную попытку прорыва, сообщает «Русская весна».
Иван Родионов/РИА Новости
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Отмечается, что спецназ ВСУ был обнаружен с помощью квадрокоптера с тепловизором.
Российская артиллерия и расчет автоматического гранатомета оперативно нанесли удар по противнику.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ создали новый рубеж обороны в ближайших пригородах города Запорожья после того, как потеряли село Каменское на берегу Днепра в ходе успешных операций Вооруженных сил России.
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