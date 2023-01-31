Мелитополь, 31 января, 2023, 09:51 — ИА Регнум. В Запорожской области российскими разведчиками была обнаружена и уничтожена группа спецназа ВСУ, которая предприняла ночную попытку прорыва, сообщает «Русская весна».

Иван Родионов/РИА Новости Военнослужащий ВС РФ запускает разведывательный беспилотный летательный аппарат

Отмечается, что спецназ ВСУ был обнаружен с помощью квадрокоптера с тепловизором.

Российская артиллерия и расчет автоматического гранатомета оперативно нанесли удар по противнику.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ создали новый рубеж обороны в ближайших пригородах города Запорожья после того, как потеряли село Каменское на берегу Днепра в ходе успешных операций Вооруженных сил России.

Читайте также: Рогов: ВСУ создали новый рубеж обороны в пригородах Запорожья