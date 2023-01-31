Мелитополь, 31 января, 2023, 09:28 — ИА Регнум. ВСУ создали новый рубеж обороны в ближайших пригородах города Запорожья после того, как потеряли село Каменское на берегу Днепра в ходе успешных операций Вооруженных сил России. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

Он напомнил, что населенные пункты Орехов и Гуляйполе являются основными направлениями на город Запорожье, это опорные стратегические пункты, которые вместе с Каменским были выстроены основой позиции ВСУ.

«Каменское сегодня уже не под контролем боевиков ВСУ, поэтому они переместились на Плавни и Степногорск и создали новый эшелон обороны в Балабино, Кушугуме и Камышевахе, ближайших пригородах Запорожья», — приводит ТАСС слова Рогова.

Как передавало ИА REGNUM, российские бойцы в Запорожской области закрепляют свои позиции на новых рубежах, которые были отбиты у ВСУ.

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