Москва, 31 января, 2023, 09:18 — ИА Регнум. Поддержка солдат и офицеров, которые защищают Россию, является приоритетом в работе депутатов Госдумы, отметил спикер палаты парламента Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Поддержка солдат и офицеров, которые защищают нашу страну, порой ценой своей жизни, а также их семей — приоритет в работе депутатов», — цитирует Володина сайт Госдумы.

Говоря о важных законах, принятых парламентариями в январе, Володин обратил внимание на продолжение работы над инициативами, направленными на поддержку военнослужащих — участников специальной военной операции и их семей.

Так, в первом чтении принят законопроект, в соответствии с которым все супруги военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей, будут получать максимальные меры социальной поддержки вне зависимости от состава проживающих вместе с ними членов семьи.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на рассмотрении Госдумы также находится законопроект, упрощающий для военнослужащих процедуру оформления актов гражданского состояния.

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Кроме того, профильные комитеты Госдумы в срочном порядке изучают вопрос о возможности внесения изменений в Уголовный кодекс РФ об установлении ответственности за дискредитацию участников боевых действий.

Законопроект о детях специальной военной операции разработали депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Принятие закона позволит правительству и органам власти регионов принимать свои меры поддержки детей СВО.

Кроме того: Володин по просьбе Пригожина поручил ввести уголовное наказание за дискредитацию добровольцев