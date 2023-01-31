* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 31 января, 2023, 09:12 — ИА Регнум. В сержантской школе полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Мариуполе курсантам присваивали номера, таким образом фактически лишая боевиков имен для «психологической подготовки». Об этом сообщил РИА Новости пленный выпускник данной школы, экс-боевик «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Роман Пахилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные нацисты

По его словам, присвоение номера было одним из условий, к курсантам обращались по порядковому номеру.

«Например: «Рекрут номер 60, выйти из строя» — и отвечал он так же: «Я рекрут такой-то, разрешите обратиться…». На период курса ты как бы лишаешься имени и фамилии», — рассказал экс-боевик, которому в «Азове» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было присвоено звание старшего солдата (в Вооруженных силах России это подобно званию ефрейтора).

По словам Пахилова, после присвоения номеров курсанты сначала смущались, но получали объяснения от инструкторов, что это лишь поначалу.

«А потом начиналось общение среди коллектива по позывным… Позывные парни сами себе давали. Допустим, живем в коллективе, там происходит какое-то событие или еще что-то, и за тобой закрепляется позывной», — пояснил он.

Он пояснил, что номера присваивались всем без исключения курсантам для психологической подготовки.

По словам Пахилова, в учебное заведение набирали по объявлениям в интернете, этим занимались и специальные рекрутеры.

Пленный утверждает, что служил в «Азове» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по контракту с 2017 по 2020 год при штабе писарем.

Как передавало ИА REGNUM, нацистский батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стал третьей отдельной штурмовой бригадой в составе сухопутных войск ВСУ.

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