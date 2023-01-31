Луганск, 31 января, 2023, 08:22 — ИА Регнум. Российские военные отбили атаку двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ на краснолиманском направлении, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

РИА Новости Военнослужащий ВС РФ

«Противник двумя диверсионно-разведывательными группами численностью порядка десяти человек каждая попытался выбить наши подразделения со своих бывших позиций», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, диверсанты ВСУ были своевременно обнаружены, после чего по ним был открыт огонь. Понесшие потери ДРГ были вынуждены отойти, заключил он.

РИА Новости В зоне проведения спецоперации

Напомним, ранее Марочко сообщил, что украинские войска усиливают позиции у города Часов Яр, расположенного к западу от Артёмовска. ВСУ укрепляют старые фортификационные сооружения и возводят новые. Кроме того, у Часова Яра появляются минные заграждения.

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