Москва, 31 января, 2023, 06:56 — ИА Регнум. Самоходные пушки «Гиацинт» показало в работе Министерство обороны РФ. На видео — слаженная работа расчётов, автоматическая подача снарядов и отправка ракет по целям.

Mil.ru Самоходное орудие «Гиацинт-С»

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«Гиацинты» стреляют снарядами диаметром в 152 мм. Ракеты готовятся к запуску автоматически. Техникой управляют бойцы Центрального военного округа.

Выстрелы такой силы, что шатаются танки, а на съёмке сверху видны густые облака дыма и яркие огневые вспышки. Работа артиллерии сопровождается чрезвычайно громкими звуками.

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Как сообщало ИИА REGNUM, ранее расчёт самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» Западного военного округа успешно поразил несколько целей в зоне спецоперации. Расчёт с момента получения целей удара работает в связке с группами спецназа.