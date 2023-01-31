Минобороны РФ опубликовало кадры работы расчётов самоходных пушек «Гиацинт»
Москва, 31 января, 2023, 06:56 — ИА Регнум. Самоходные пушки «Гиацинт» показало в работе Министерство обороны РФ. На видео — слаженная работа расчётов, автоматическая подача снарядов и отправка ракет по целям.
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«Гиацинты» стреляют снарядами диаметром в 152 мм. Ракеты готовятся к запуску автоматически. Техникой управляют бойцы Центрального военного округа.
Выстрелы такой силы, что шатаются танки, а на съёмке сверху видны густые облака дыма и яркие огневые вспышки. Работа артиллерии сопровождается чрезвычайно громкими звуками.
Как сообщало ИИА REGNUM, ранее расчёт самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» Западного военного округа успешно поразил несколько целей в зоне спецоперации. Расчёт с момента получения целей удара работает в связке с группами спецназа.