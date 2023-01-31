Сочи, Краснодарский край, 29 июля, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Ребёнка, которого огромной волной унесло в море во время шторма в Сочи, спасли, сообщил 29 июля Telegram-канал «ЧП Сочи».

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Мальчика волной унесло далеко от берега, и сам он вернуться на сушу не мог из-за шторма. Ребёнка бросились спасать, на место ЧП прибыли медики.

«Благодаря слаженной работе спасателей и отдыхающих ребёнка удалось достать из воды целым и невредимым и на всякий случай ребёнка передали медикам», — сообщил канал.

Как сообщало ИА Регнум, в Сочи действует штормовое предупреждение, объявленное 28 июля. В городе закрыли пляжи. Местные власти объявили, что на участке Магри — Весёлое есть риск формирования смерчей в Чёрном море.

Утром 28 июля в городе Туапсе зафиксировали серию смерчей в трёх километрах от берега.

15 июля в Туапсинском районе река смыла пешеходный мост в посёлке Новомихайловском. В этом районе подтопило десятки придомовых территорий.