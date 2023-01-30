Макрон заявил, что из западного оружия ВСУ не должны бить по России
Макрон заявил, что из поставляемого ВСУ западного оружия не должны наноситься удары по России
Париж, 30 января, 2023, 22:46 — ИА Регнум. Франция заявила, что из поставляемого Западом Украине вооружения не должны наноситься удары по территории России. Об этом сказал 30 января президент Эммануэль Макрон журналистам в Гааге.
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Французский лидер отметил, что готов дать Киеву самолёты, «но при соблюдении трёх критериев».
Первый — полезность таких поставок для ВСУ.
Второй заключается в том, чтобы поставки не приводили к эскалации конфликта.
«То, что мы поставляем, не должно затрагивать российскую территорию, а должно защищать Украину», — сказал он.
Третий критерий, по словам Макрона, заключается в том, чтобы поставки не ослабляли обороноспособность Франции.
Как сообщало ИА REGNUM, Франция теряет престиж в международном сообществе, у Эммануэля Макрона нет квалификации, необходимой главе государства. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.