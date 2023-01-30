Правительство России утвердило порядок исполнения указа Путина об ответе на потолок цен на нефть

Москва, , 21:58 — REGNUM Правительством России установлен порядок реализации указа президента страны Владимира Путина об ответе на потолок цен на нефть. Соответствующее постановление опубликовано 30 января на официальном интернет-портале правовой информации.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Экспортёров обязали не допускать в контрактах положений о применении потолка цен на основании актов недружественных стран. При этом они обязаны предоставлять в таможенные органы экспортный контракт, на основании которого определяется цена продукции.

Постановление вступает в силу с 1 февраля 2023 года.

Напомним, по мнению экспертов Международного валютного фонда, установление странами G7 так называемого потолка цен на российскую нефть не окажет существенного воздействия на её экспорт.

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