История вопроса

Отношения между Россией и Японией, как и с СССР в послевоенный период осложняются так называемой «проблемой северных территорий» - необоснованными территориальными претензиями Японии на ряд принадлежащих России островов Курильской гряды.

Из-за застарелой антироссийской истерии, запущенной при содействии спецслужб США, российско-японские отношения находятся на значительно более низком уровне, чем могли бы быть, учитывая географию двух стран и заинтересованность в сотрудничестве.

Некоторая положительная динамика в двусторонних отношениях началась после визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Москву в 2013 году и визита в Токио президента России Владимира Путина в 2016 году. Было подписано большое количество межправительственных и межведомственных соглашений, деловых контрактов.

В последние годы налаживаются контакты с Японией на уровне правительств, парламентов, внешнеполитических и оборонных ведомств, советов безопасности.

Товарооборот между двумя странами достигает 18 млрд долларов. Японские компании инвестируют в российскую экономику – реализуется более 100 успешных проектов. Создан совместный Российско-японский инвестиционный фонд объемом 1 млрд долларов для поиска привлекательных проектов в области торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Развивается сотрудничество в области энергетики и логистики, в том числе в совместных с Китаем проектах.

Главной темой в российско-японских отношениях по-прежнему остаётся территориальная проблема. Попытка позитивного прорыва в отношениях, сделанная президентом России Владимиром Путиным в 2018 году, не привела к позитивным результатам, но диалог относительно урегулирования ситуации продолжается.

