«Яндекс» расследовал утечку кода и выявил нарушения корпоративной этики
Москва, 30 января 2023, 21:20 — REGNUM «Яндекс» провел проверку в связи с утечкой фрагмента старого исходного кода, сообщили представители компании 30 января.
В ходе аудита были выявлены нарушения принципов корпоративной этики, в том числе в коде содержались контактные данные некоторых партнеров компании, отметили в «Яндексе».
Внутреннее расследование продолжается, добавили представители компании.
Ранее сообщалось, что хакеры выложили в общий доступ 45 гигабайт исходных кодов «Яндекса», связанных с большинством сервисов компании.
26 января в компании подтвердили утечку старых исходных кодов своих сервисов и сообщили о начале расследования. Угрозы утечки персональных данных пользователей нет, добавили в «Яндексе».