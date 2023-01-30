«Яндекс» в процессе расследования утечки кода выявил нарушения корпоративной этики

Москва, , 21:20 — REGNUM «Яндекс» провел проверку в связи с утечкой фрагмента старого исходного кода, сообщили представители компании 30 января.

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В ходе аудита были выявлены нарушения принципов корпоративной этики, в том числе в коде содержались контактные данные некоторых партнеров компании, отметили в «Яндексе».

Внутреннее расследование продолжается, добавили представители компании.

Ранее сообщалось, что хакеры выложили в общий доступ 45 гигабайт исходных кодов «Яндекса», связанных с большинством сервисов компании.

26 января в компании подтвердили утечку старых исходных кодов своих сервисов и сообщили о начале расследования. Угрозы утечки персональных данных пользователей нет, добавили в «Яндексе».