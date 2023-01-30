Посольство России в Лондоне: высказывания Джонсона о Путине ведут к эскалации

Лондон, , 20:45 — REGNUM К росту напряжённости в Европе и углублению конфронтации ведут реплики экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона в отношении президента России Владимира Путина, говорится в комментариях посольства Российской Федерации в Лондоне, передаёт РИА Новости.

Борис Джонсон U.S. Department of State

В публикации отмечается, что, «нарушая конфиденциальность переговоров двух лидеров, Борис Джонсон умудрился к тому же ещё и исказить их содержание, придав ему прямо противоположное значение».

Его слова не оставляют «надежд на возвращение в большую британскую политику и вызывают весьма серьёзные вопросы», считают в российской дипмиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков обвинил во лжи британского экс-премьера Бориса Джонсона, заявившего, что российский президент Владимир Путин в телефонном разговоре угрожал ему ракетами.

Политик фактически не понял, о чем говорил с ним российский лидер, речь шла о потенциальных угрозах для России в случае вступления Украины в НАТО, подчеркнул представитель Кремля.

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