ТАСС: Путин может огласить послание Федеральному собранию в 20-х числах февраля

Москва, , 20:08 — REGNUM Президент России Владимир Путин может огласить послание Федеральному собранию в 20-х числах февраля 2023 года, сообщает 30 января ТАСС со ссылкой на осведомленный источник в Госдуме.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Послание может быть оглашено 20 или 21 февраля, сообщил источник.

Ранее неоднократно появлялись различные версии даты будущего послания, ни одна из которых не подтвердилась. В 2022 году президент не обращался к Федеральному собранию, в Кремле поясняли, что это было связано с крайне динамичным развитием событий. Важные для главы государства тезисы он выражал в своих выступлениях в других форматах, отмечали в пресс-службе президента.

20 января пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что точной даты послания пока нет.