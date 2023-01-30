Москва, 30 января, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Льготную ипотеку для IT-специалистов стоит распространить на системных администраторов, которые поддерживают цифровую инфраструктуру на территории своих регионов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 января заявил депутат Госдумы Антон Ткачёв («Новые люди»).

Владимир Федоренко/ РИА Новости Антон Ткачёв

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство России расширило программу льготной ипотеки для сотрудников IT-компаний. Согласно подписанному постановлению, жилищные кредиты по данной программе будут доступны работникам всех аккредитованных предприятий в возрасте от 18 до 50 лет. Также смягчаются требования по заработной плате. Станет учитываться не только доход с основного места работы, но и по совместительству.

«Любая мера послабления по условиям получения IT-ипотеки воспринимается позитивно. Если мы говорим про программистов уровня senior, они далеко не всегда могут обратиться к ипотечной истории. Это связано с тем, что они в основном либо фрилансеры, либо не работают долго на одном месте, либо работают по контрактам. Поэтому нужна диверсификация, особые условия для таких людей. Особенно это касается тех IT-специалистов, которые раздумывают, вернуться им в страну или наоборот склоняются к переезду за границу. Таким шагом, особыми условиями мы могли бы помочь им увидеть преимущества жизни и работы в России», — сказал парламентарий.

Говоря о молодых специалистах, он отметил, что они могут работать на одном месте и год, и два, но необходимого пятилетнего опыта работы у них нет. Для таких специалистов нужно искать дополнительные варианты предоставления льготной ипотеки, считает Ткачёв.

«Отдельная категория IT-шников, которые работают в бюджетных учреждениях в разных регионах страны. На них предложенные меры поддержки распространяются далеко не всегда. Потому что зарплаты крайне невысокие, люди могут получать по 30 тысяч рублей. Этим специалистам особенно нужна беспрецедентная поддержка! Также ее хорошо бы распространить и на системных администраторов, которые поддерживают цифровую инфраструктуру на территории своих регионов. Потому что сейчас, как я понимаю, на них поддержка не распространяется», — заключил депутат.