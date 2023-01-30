Депутат Госдумы Авксентьева показала свои доходы после принятия закона о «закрытии» деклараций

Москва, , 17:32 — REGNUM Замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева на фоне принятия нижней палатой парламента закона об обезличивании деклараций о доходах депутатов и сенаторов одной из первых опубликовала свои сведения в телеграм-канале.

Чиновник Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому с 1 марта 2023 года опубликованию в интернете будет подлежать только обобщенная статистическая информация о представлении парламентариями соответствующих сведений и исполнении ими законодательства о противодействии коррупции. При этом депутаты и сенаторы не освобождаются от подачи деклараций.

«Как вы знаете, недавно Дума приняла законопроект, по которому теперь сведения о доходах и имуществе каждого из сенаторов и депутатов Госдумы публиковаться в открытом доступе не будут. Поэтому сама публикую сведения о себе. На это пока запрета нет», — написала Авксентьева в своем-телеграм-канале.

Депутат указала данные о своих доходах с 2018 по 2021 годы и отдельным файлом опубликовала данные за 2022 год. В последний отчетный год она заработала более 6 млн рублей.

«Можете всё сравнить. Недвижимости не прибавилось. Доходы в 2022 году выше, так как в 2021 году я несколько месяцев не работала по состоянию здоровья», — добавила она.

Авксентьева обратила внимание на то, что с 2021 года с годовых доходов свыше 5 млн рублей налог взимается в размере 15%.

«Считаю справедливым. Собранные таким образом деньги идут на лечение детей с тяжелыми, редкими заболеваниями (через фонд «Круг добра»). Мы с вами всегда за открытость», — заключила депутат.

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал инициативу депутата Алексея Диденко (ЛДПР), который намерен на своей странице в интернете публиковать свою декларацию о доходах.

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