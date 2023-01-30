В России обозначили дату выдачи займов по обновлённым условиям льготной ипотеки для IT-специалистов

Москва, , 17:15 — REGNUM В России изменились правила льготной ипотеки для IT-специалистов. Уже сейчас принимаются заявки по обновлённым условиям. Выдача кредитов начнётся 7 февраля, после вступления новых правил в силу, сообщает 30 января пресс-служба Минцифры.

Ипотека © Владимир Трефилов/РИА Новости

В ведомстве отмечают, что стали проще условия для оформления кредита, требования к зарплате — ниже. Воспользоваться льготой смогут сотрудники почти 20 тысяч компаний.

Раньше оформить IT-ипотеку мог сотрудник в возрасте от 22 до 44 лет, теперь — с 18 до 50 лет включительно.

Требуемый уровень зарплаты до вычета НДФЛ снизился до 120 тыс. рублей для городов-миллионников и до 70 тыс. рублей — для других населённых пунктов. В Москве требования к зарплате остались прежними — не менее 150 тыс. рублей.

Работать в аккредитованной IT-компании после оформления кредита нужно минимум пять лет, а не как раньше — весь срок ипотеки.

При увольнении за IT-сотрудником сохраняется в течение полугода льготная ставка, до этого — на протяжении трёх месяцев.

Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин ранее заявлял о необходимости оказывать IT-специалистам всевозможную поддержку, а также указывал на важность сохранения кадрового потенциала этой индустрии в России.

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