Будапешт, , 16:30 — REGNUM Министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки заявил, что Венгрия не отправляет оружие на Украину, в этом позиция руководства страны совпадает с позицией Австрии. Об этом 30 января он сообщил на встрече с министром обороны Австрии Клаудией Таннер.

Министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки © Andreas Gora/globallookpress.com

«Позиция Венгрии ясна: мы не направляем оружие в конфликт, потому что хотим избежать его эскалации, и в этом плане мы стоим на одной платформе с Австрией», — приводит слова Салаи-Бобровницки агентство MTI.

Он напомнил, что Австрия также не направляет оружие на Украину.

Как передавало ИА REGNUM, на странице в социальной сети депутата Закарпатского областного совета от партии КМКС («Партия венгров Украины») Юдиты Петеи появилась карта региона, половина которой закрашена в цвета государственно флага Венгрии.

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