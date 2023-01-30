Москва, 30 января, 2023, 16:01 — ИА Регнум. В начале 2023 года на территории Лисичанска в Луганской Народной Республике было обнаружено масштабное захоронение остатков биоматериалов, ВСУ ликвидировали улики в крайней спешке, заявил 30 января начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Кириллов Игорь Анатольевич. (сс) Vladimir Alexandrovich Stepanov

«В начале 2023 года на территории Лисичанска местными жителями обнаружено масштабное захоронение остатков биоматериалов, принадлежащих компании «Фармбиотест», — сказал он на брфиинге.

Кириллов уточнил, что клинические образцы и амбулаторные карты пациентов с их персональными данными были закопаны, а не кремированы.

«Это говорит о том, что ликвидация данных улик проводилась в крайней спешке», — подчеркнул военный.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кириллов заявил, что военно-биологические программы США на Украине курировали спецслужбы и фармацевтические гиганты, незавершённые исследования переносятся в страны Центральной Азии и Восточной Европы.

Минобороны РФ располагает документальными подтверждениями работы США с компонентами биологического оружия на территории Украины, они представлены странам — участницам Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия на полях обзорной конференции в Женеве.