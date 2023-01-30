В Лисичанске обнаружили масштабное захоронение остатков биоматериалов
Москва, 30 января, 2023, 16:01 — ИА Регнум. В начале 2023 года на территории Лисичанска в Луганской Народной Республике было обнаружено масштабное захоронение остатков биоматериалов, ВСУ ликвидировали улики в крайней спешке, заявил 30 января начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
Кириллов уточнил, что клинические образцы и амбулаторные карты пациентов с их персональными данными были закопаны, а не кремированы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кириллов заявил, что военно-биологические программы США на Украине курировали спецслужбы и фармацевтические гиганты, незавершённые исследования переносятся в страны Центральной Азии и Восточной Европы.
Минобороны РФ располагает документальными подтверждениями работы США с компонентами биологического оружия на территории Украины, они представлены странам — участницам Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия на полях обзорной конференции в Женеве.