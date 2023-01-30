Загреб, 30 января, 2023, 15:33 — ИА Регнум. С 2014 года Россию провоцировали на вооружённый конфликт, это в дальнейшем может привести к применению Москвой ядерного оружия, заявил президент Хорватии Зоран Миланович.

Predsjednik.hr Зоран Миланович

Теперь война началась, и неясно, какой у Запада план действий, отметил хорватский лидер.

«Прошел год — и мы только сейчас разговариваем о танках. Почему они не отправлены туда в первый день? Немецкие и американские, которые вовсе туда не пойдут. Все немецкие танки туда отправим, при том что свыше тысячи оставшихся от СССР уничтожены, та же судьба ждёт и эти танки», — считает Миланович.

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Президент Хорватии, по его словам, задаётся вопросами о целях данной войны.

«Можете ли вы победить ядерную супердержаву конвенциональными средствами? Каков ответ — возможно ли разделить на части? И тогда они в отчаянии выпустят шесть тысяч ядерных боеголовок — и все будут плакать», — говорится в заявлении Милановича.

Ранее президент Хорватии пообещал, что республика не будет участвовать в поставке танков на Украину.

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