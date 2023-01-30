Москва, , 15:08 — REGNUM Власти Ирана пока не обращались к России за помощью в расследовании атак беспилотников на военные объекты в Исфахане, заявил 30 января замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Иран, город Йезд Иван Шилов © ИА REGNUM

«По официальной линии к нам таких обращений пока не поступало», — сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, ранее сообщалось о нескольких атаках на военные объекты Ирана в ночь на 29 января с использованием БПЛА и самолетов.

Некоторые источники ранее заявляли, что за нападениями стоят США и Израиль, официально это не подтверждается.

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