МИД РФ: Тегеран пока не просил у Москвы помощи в расследовании атак дронов
Москва, 30 января 2023, 15:08 — REGNUM Власти Ирана пока не обращались к России за помощью в расследовании атак беспилотников на военные объекты в Исфахане, заявил 30 января замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Напомним, ранее сообщалось о нескольких атаках на военные объекты Ирана в ночь на 29 января с использованием БПЛА и самолетов.
Некоторые источники ранее заявляли, что за нападениями стоят США и Израиль, официально это не подтверждается.
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