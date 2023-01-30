Загреб, 30 января, 2023, 14:45 — ИА Регнум. В результате боевых действий Украина рискует остаться без мужского населения, а позиция коллективного Запада в конфликте аморальна. Об этом 30 января заявил президент Хорватии Зоран Миланович.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Президент Хорватии Зоран Миланович

Он напомнил, что два месяца назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что погибли 100 тыс. военных ВСУ. При этом у России преимущество в боеприпасах, артиллерии.

«И каково решение — чтобы Украина осталась совсем без мужчин? Я не президент Украины, но у меня к этой стране были симпатии», — сказал Миланович.

Он добавил, что на Западе вчерашние пацифисты и борцы за мир хотят напиться чужой крови, но без риска для себя лично.

«Это глубоко аморально, то, что мы делаем как коллективный Запад, который на самом деле не существует, потому что тут нет решения», — подчеркнул он.

По словам Милановича, немецкие танки в Харькове ещё больше сплотят Россию и Китай, что уже происходит.