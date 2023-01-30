Москва, 30 января, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вероятное размещение ядерного оружия США в Южной Корее приведёт к негативным последствиям.

Mid.ru Сергей Лавров

По мнению Лаврова, при сохранении такого курса вполне вероятна и дальнейшая эскалация.

«Особенно неприятные последствия принесло бы возвращение на юг Корейского полуострова американского ядерного оружия, о чём стали открыто рассуждать в Республике Корея — этот шаг неизбежно пришлось бы учитывать в оборонном планировании России и, думаю, Китая», — добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров надеется, что ситуация не дойдёт до опасной черты и все стороны придут к пониманию политико-дипломатического способа урегулирования проблем Корейского полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января южнокорейский президент Юн Сок Ёль заявлял, что при ухудшении ситуации на Корейском полуострове на фоне ядерной программы КНДР Сеул может разместить на территории Южной Кореи ядерное оружие.